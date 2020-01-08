攻击美军基地后 伊朗革命卫队发表声明

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（法新社德黑兰8日电） 伊朗革命卫队今天发表声明说，伊朗攻击美军使用的伊拉克境内基地，是为回应美国入侵者的「恐怖行径」，并为伊朗革命卫队圣城部队英勇领袖的殉难复仇。

伊朗今天攻击美军驻扎的伊拉克基地，报复美国上周暗杀伊朗革命卫队圣城部队（Quds Force）指挥官苏雷曼尼（Qasem Soleimani）。

革命卫队发表声明说，发动「烈士苏雷曼尼行动」（Operation Martyr Soleimani）是为回应「美国入侵者的犯罪和恐怖行径，并报复美方的懦弱暗杀行动，为（精锐圣城部队）英勇领袖的痛苦殉难报仇」。

革命卫队表示，它对美国侵略者的恐怖军队使用的入侵用空军基地，发射数十枚地对地飞弹…并彻底击垮阿萨德空军基地（Ain al-Asad airbase）。

以下是革命卫队声明的主要内容：

1. 我们警告「大撒旦」（Great Satan），也就是邪恶又傲慢的美国政权，若采取任何新的恶意或侵略行动，必会遭到更痛苦且毁灭性回应。

2. 我们警告为美国恐怖军队提供基地的美国盟邦政府，若任何领土以任何方式被用来作为对伊朗采取敌对和侵略行动的基地，就会被到锁定为攻击目标 。

3. 我们绝不认为犹太复国主义政权能与美国切割，两者都必需为这些罪行负责。

4. 我们建议美国人民召回派驻本地区的美军，避免招致进一步损失，勿让美国政权所挑起且不断升高的对其仇恨，进一步威胁美军的性命。

© 2020 AFP