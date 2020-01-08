欧洲极北异常温暖 寒冬仍未至

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（法新社斯德哥尔摩8日电） 从挪威峡湾到俄罗斯城市，破纪录的温暖加上少雪少雨的天气，使得欧洲极北地区仍在等待寒冬的降临。

挪威西部小镇森达尔索拉（Sunndalsora）本月2日测得摄氏19度气温，是挪威往年这个时节从未出现过的温度。

根据挪威气象预报，这样的温和气候是暖风所造成，而暖风本周预计将再度吹拂整个区域。不过预报指出，这样的暖风并非异常现象，如此的温暖天气也不尽然与气候变迁有关。

然而，本季的气温还是高于正常值。过去几天里，瑞典南部的气温比正常高出约摄氏5度，北部更高出摄氏10度。

瑞典气候学家赫斯特隆（Sverker Hellstrom）告诉法新社：「瑞典中部3个气象站1月2日通报测得自1971年以来的1月最高温。」

瑞典拉普兰（Lapland）一间做狗拉雪橇生意的老板直呼这是几十年来最暖的冬天之一，气温也大幅波动。

老板艾瑞克森（Donald Eriksson）表示：「这样的趋势很明显：过去15年里，特别是过去10年里，冬季平均短少了1.5个月。」

根据芬兰当地气象局说法，芬兰南部去年12月气温也比正常高出摄氏4.5度，冬天甚至根本还没开始。

研究人员史卡兰（Reidun Gangsto Skaland）说：「到了2050年，逾百万挪威人将居住在冬天剩不到一个月的地方。」

根据挪威气象机构，北极中心地带的挪威斯瓦巴（Svalbard）群岛气温已经连续第109个月高于正常值。

邻国俄罗斯也有相同的情况；俄罗斯国家气象中心表示，北极圈内的世界最大城市莫曼斯克（Murmansk）昨天测得温度为摄氏零度，也高于当地季节标准摄氏6度。

气象预报显示，莫曼斯克今天天气将更温暖，来到摄氏2度，而俄罗斯第二大城圣彼得堡（Saint Petersburg）气温将来到摄氏4度，较正常高出摄氏12度。

俄罗斯气象局长费尔芬德（Roman Vilfand）告诉俄罗斯新闻社（RIA），俄罗斯全国各地都测到异常气温，并举西伯利亚部分地区为例，当地气温比正常值高出摄氏20度。西伯利亚是世界上最寒冷的地方之一。

© 2020 AFP