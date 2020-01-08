波多黎各6.4强震酿1死 宣布国家紧急状态

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（法新社波多黎各瓜亚尼亚7日电） 波多黎各外海今晨发生规模6.4强震，造成岛屿南部地区至少1人丧生，以及大规模灾损。波多黎各总督瓦兹盖斯随即宣布进入国家紧急状态。

瓦兹盖斯（Wanda Vazquez）表示，紧急状态宣布后，将可在波多黎各启动国民兵部队救援。这个隶属美国的自治邦，目前还在为2017年的重大飓风风灾进行重建。

美国地质调查所（USGS）表示，波多黎各今晨4时24分（格林威治时间8时24分）发生规模6.4地震，震央在南部城市旁斯（Ponce）外海，随后又有十多次余震。

这是波多黎各自上月28日以来发生一连串地震中最强大的一次。

专家起先发布了可能有海啸的警报，但后来取消。

电力主管单位表示，输配电网因地震已自动关闭。波多黎各电力设施早在2年多前就因飓风玛莉亚（Hurricane Maria）严重受创。

今晨地震以西南岸城市旁斯、瓜亚尼亚（Guayanilla ）、瓜尼卡（Guanica）等受灾最严重。

法新社引述当地媒体报导，在旁斯一名73岁老人因住宅墙壁倒塌而丧生，另有8人受伤。

波多黎各电力主管机关表示，瓜亚尼亚的两座电厂蒙受重创；市长尤丹（Nelson Torres Yordan）说，瓜亚尼亚可能两周无电可用。（译者：纪锦玲/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP