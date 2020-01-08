澳洲野火烧不停 网坛大咖慈善表演赛募款

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（法新社墨尔本8日电） 澳洲野火危机持续扩大，各界纷纷挺身募款赈灾，澳洲网球公开赛主办单位今天表示，澳网开打前将举行慈善表演赛，网球名将费德瑞、小威廉丝与纳达尔等人都将共襄盛举。

自去年9月开始窜烧并持续肆虐澳洲东部地区的野火，至今已造成25人死亡，烧毁超过1800栋民宅。

澳洲网球协会（Tennis Australia）上周宣布，将于15日在澳网公开赛（Australian Open）主场地墨尔本的拉佛球场（Rod Laver Arena）举行慈善表演赛。2020年澳网公开赛将于20日登场。

主办单位今天公布共襄盛举的球员名单，除了瑞士网球名将费德瑞（Roger Federer）、美国网球天后小威廉丝（Serena Williams），以及西班牙网球名将「蛮牛」纳达尔（Rafael Nadal）外，还包括「丹麦甜心」瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki）、「坏小子」基尔乔斯（Nick Kyrgios）与希腊球星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。

澳洲野火肆虐，多位体坛明星纷纷慷慨解囊，而网坛高层提议，今年澳洲夏季期间的赛事，选手每发一记爱司球就捐100澳币（约新台币2060元），目前已募得超过120万澳币（约新台币2400万元）。（译者：曹宇帆/核稿：刘淑琴）

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