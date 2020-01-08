蓬佩奥挺委内瑞拉反对派领袖 马杜洛讽他小丑

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（法新社卡拉卡斯7日电） 委内瑞拉反对派领袖瓜伊多今天宣誓续任国民议会议长。美国国务卿蓬佩奥祝贺瓜伊多连任议长，左派总统马杜洛批评，蓬佩奥最终就是个失败的小丑。

瓜伊多（Juan Guaido）宣誓展开另一任期的国民议会议长后，便号召民众走上街头，举行3天的反总统马杜洛（Nicolas Maduro）示威活动。

瓜伊多在夸张混乱的场面中被国家卫队拦阻约半小时，无法进入议场，他的政敌、亲马杜洛的巴拉（Luis Parra）宣称当选议长一职，占领议长座位。

瓜伊多宣誓后在记者会中表示：「是挺身而出、奋力挺身而出的时候了。」

「我们会在周四、周五和周六动员群众抗议，所有人都会走上街头。」

36岁的瓜伊多去年一月自行宣布为临时总统，将57岁的马杜洛称为「篡位者」，他过去一年一直企图把马杜洛赶下台，但马杜洛仍持续掌权。

国民议会是委内瑞拉反对派掌握的唯一公务机关，瓜伊多的议长职位对他与马杜洛的持续斗争来说很重要。

瓜伊多拥有美国等超过50国支持。尽管委内瑞拉经济崩溃，马杜洛却因手握武装势力的关键支持而显得地位稳固，且中国、俄罗斯、古巴也支持他。

美国今天警告要对委内瑞拉加强制裁，国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）另祝贺瓜伊多连任议长。蓬佩奥说：「马杜洛政权的大规模逮捕、恐吓及贿络行为无法使委内瑞拉民主偏离常轨，也不能用武力实质封锁国民议会，不让人进入议会建筑。」

马杜洛接受国营电视台VTV访问时则说：「美国总统川普的政府会继续失败、失败、再失败，蓬佩奥会继续装模作样，扮丑角，他最终就是个失败的小丑。」（译者：曾依璇/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP