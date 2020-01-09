全球交通事故增加 死亡案例减少

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（法新社巴黎9日电） 一项全球伤亡评估报告今天指出，随着发展中国家转型为更稳定经济体，道路交通事故于过去30年虽越来越频繁，但死亡案例减少。

美国华盛顿大学健康计量评估研究中心（Institute for Health Metrics and Evaluation）公布年度伤亡原因评估报告指出，拥有完整数据的最新年分2017年，共有5400万人在车祸中受伤，120万人丧命。

调查发现，最有可能在车祸中受伤的是25岁至29岁男性，人数是同龄女性的两倍。

自1990年以来，全球因车祸死亡的机率逐渐降低，但在中非共和国、牙买加、索马利亚、史瓦帝尼和阿拉伯联合大公国等5个国家，因车祸丧命的风险则增加。

健康计量评估研究中心研究报告的资深作者詹姆斯（Spencer James）表示，包含车辆、道路安全，以及落实对超速、系安全带与酒测执法，有助于降低死亡率。

他说：「过去30年来全球道路事故受伤的死亡率获改善，令人感到欣慰，但仍有相当大进步空间，因为道路事故受伤理应能够加以防范。」

在1990至2017年期间，全年龄层的全球道路事故受伤比率增加逾15%。

© 2020 AFP