哈利梅根宣布引退 轰动英媒

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（法新社伦敦9日电） 英国哈利王子和妻子梅根宣布两人不再是「资深王室成员」（senior royals）的消息，今天击败伊朗危机与英国脱欧（Brexit）登上英媒头条，还衍生出Megxit这个新名词。

法新社报导，哈利王子伉俪昨天傍晚宣布引退，要「在这个制度内开创出更有发展性新角色」。据传他们的决定未经英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）同意。

这项消息促使媒体纷纷拿Megxit和宫斗剧码当头条。「每日快报」（Daily Express）就以「哈利梅根淡出王室生活 女王惊愕」为报导标题。

包括「金融时报」（Financial Times）在内的每家英国报社都把这项消息摆在头版。以危言耸听闻名的英国小报则一如既往，各自在标题上发挥创意。

英国国会今天终于要通过首相强生（Boris Johnson）脱离欧盟的协议，但销量第一的「太阳报」（The Sun）今天的标题却是「Megxit」；对手「每日镜报」（Daily Mirror）也以「他们甚至没告诉女王」下标。

据称是女王阅报选择的「每日电讯报」（Daily Telegraph），则是运用王室昵称「公司」来发挥：「哈利梅根从公司出走」。

至于一般会把头版保留给全球重要商业和经济新闻的「金融时报」，这次也凑上一脚，标题为「王室伉俪淡出众人目光 寻求财务独立」。

© 2020 AFP