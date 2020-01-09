法官轰开庭滑手机 温斯坦声请法官回避

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（法新社纽约8日电） 涉性侵而名誉扫地的好莱坞前金牌制片温斯坦昨天出庭时玩手机遭法官训斥，他的律师今天指控主持审讯的法官存有偏见，向法院声请回避，不要参与审理此案。

67岁的温斯坦（Harvey Weinstein）在法庭上大喇喇使用手机，法官柏克（James Burke）昨天当庭扬言把他关进监狱。

温斯坦的辩护律师艾达拉（Arthur Aidala）在写给纽约州法院的信件中说，柏克这种尖锐斥责「反映法庭对被告存有敌意，让人『可以合理怀疑法庭的公正性』。」

柏克昨天早上在曼哈顿的法庭里当庭斥责温斯坦玩手机。被激怒的柏克当时说：「你真的想违反法庭命令打简讯，在监狱度过余生？」脸色发白的温斯坦摇摇头，否认使用手机，直说「不、不」。

温斯坦的性侵案审讯备受关注，预计将持续到3月6日；温斯坦玩手机被法官训斥，在第2天攻占许多媒体版面。

艾达拉认为，法官不是在暗示出庭玩手机可以关一辈子，就是暴露「法庭打算量刑（温斯坦）无期徒刑」。他写道：「毫无疑问地，审讯的公正性已经受损。」

艾达拉还提到其他声称存有偏见的例子，包括有人6日在洛杉矶对温斯坦提出新的性犯罪指控后，法官拒绝取消审讯。

温斯坦的辩护团队声称，温斯坦在这时候遭到起诉，就是要不公平地影响潜在陪审员。

辩护团队也批评柏克拒绝他们提出的要求，拒绝到纽约市外举行庭讯，也不限制陪审团提问证人或被告的时间。

他们说，如果没有改派新的法官，他们将要求取消审讯。

© 2020 AFP