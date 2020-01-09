美伊紧张对峙 危及中东各地人道救援

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（法新社贝鲁特8日电） 人道团体挪威难民理事会（NRC）负责人艾基兰（Jan Egeland）今天警告指出，美国与伊朗不断升级的报复循环，正危及对中东各地数千万人提供的人道救援。

法新社报导，艾基兰在声明中说：「中东各地数千万人亟需人道救援。大多数人早已因冲突饱受蹂躏或流离失所。」他警告：「另一起国际和区域强权冲突，势必会致命打击濒临崩溃边缘的救援生命线。」

美国上周空袭巴格达，造成伊朗指挥官苏雷曼尼（Qasem Soleimani）丧命，并引发这两个宿敌间以牙还牙式血腥暴力循环，伊朗今晨发射飞弹攻击伊拉克境内美军驻扎基地。双方都强烈警告对方，任何新攻击将会引发激烈回应。

艾基兰表示：「这个地区有2400万受战争影响的叶门人，还有1200万流离失所的叙利亚人，对任何升级冲突、制裁或行动限制等都极度脆弱。」

艾基兰还提到，伊拉克境内有600万人、巴勒斯坦地区有200万人以及伊朗境内有300万阿富汗难民身陷困境，他们都亟需人道救援。

艾基兰说：「我们要代表与政治冲突毫不相干的数千万人，敦促缓和冲突对峙，并让外交官直接对话，寻觅解决之道。」

© 2020 AFP