阻湖人得分 尼克波蒂斯恶意犯规遭NBA罚75万元

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（法新社纽约8日电） 美国职篮NBA纽约尼克昨天出战洛杉矶湖人时，尼克前锋波蒂斯因对湖人后卫卡德威-波普恶意犯规，今天挨罚2万5000美元（新台币75万2000元）。

法新社报导，NBA篮球营运执行副总裁范德维奇（Kiki VanDeWeghe）宣布这项裁罚，理由是「鲁莽触击上篮取分球员肩膀以上部位」。

比赛进行到第2节，湖人以9分领先尼克，当时卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）急攻上篮取分时，波蒂斯（Bobby Portis）可能是企图从后方阻攻，却挥击到卡德威-波普头部，让他一度倒地不起。湖人昨天以117比87轻取对手。

波蒂斯遭判恶意犯规离场前，湖人超级巨星詹姆士（LeBron James）和队友朗多（Rajon Rondo）都对他厉声斥责。

卡德威-波普通过脑震荡测试后，第3节重返球场。

波蒂斯赛后表示：「我完全不是故意的。」

「我在场上全力以赴，我从未有意伤害任何人或故意为之。只是想盖个火锅，但没挥到球却打到他的头。」（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）

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