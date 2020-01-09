韩前检察官涉性骚判2年 最高法院撤销发回更审

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（法新社首尔9日电） 南韩前检察官安泰根被控对女同事毛手毛脚，掀起南韩版「#我也是」反性骚扰与反性侵运动浪潮，最高法院今天撤销下级法院判处安泰根2年徒刑的原判决，案件发回更审。

53岁的安泰根（Ahn Tae-geun，译音）2019年1月因滥权遭地方法院定罪，判处2年徒刑。他涉嫌于2010年一场丧礼中，一再对女下属毛手毛脚。

受害人徐智贤（Seo Ji-hyun，译音）于2015年针对安泰根提出正式投诉后，遭到安泰根调往偏远地区，职涯发展受到严重影响。

徐智贤隐忍多年，直到2018年接受直播电视访问，在镜头前声泪俱下详述自身遭遇。这起事件引发对位高权重男性类似指控的一波浪潮，从艺术界延烧到政坛，进而发展成南韩版「#我也是」（#MeToo）反性骚和反性侵运动。

尽管南韩在经济和科技上取得长足进展，但依然是传统男性主宰社会，南韩女性面临全球最厚「玻璃天花板」之一。

由于已逾一年法定追诉期限，检方无法依性骚扰罪名起诉安泰根。检方最后依滥权罪名起诉安泰根，他被控为了报复，滥用职权施压高级检察官把徐智贤调往偏远地区。安泰根已于2017年因与本案无关的贪污罪名遭开除。

首尔中央地方法院（Seoul Central District Court）于2019年1月依滥权罪，判处安泰根有期徒刑2年。安泰根提起上诉后，当年7月上诉法院维持地方法院原判决。

但最高法院今天撤销下级法院原判决，发回更审，表示很难认定安泰根的行为构成滥权。

最高法院发表声明说，原判决误解滥权罪的法律原则，撤销原判决，本案发回更审。

© 2020 AFP