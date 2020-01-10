不顾气候变迁 川普宣布大刀阔斧改革国家环境政策法

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（法新社华盛顿9日电） 美国总统川普政府今天宣布对国家环境政策法进行大刀阔斧改革，批评者认为此举破坏高速公路、机场和输油管建设的监管要求，也让政府忽视这些建设对气候变迁造成的影响。

根据1970年时任总统尼克森（Richard Nixon）签署的「国家环境政策法」（NEPA），所有重大基础建设计画都必须经过联邦主管机关进行环境影响评估。

法新社报导，国家环境政策法是美国第一部重要环境法律，立法目的在于「创造并保持人类与自然和谐共存的环境」。这部法律成了川普加速推动化石燃料提取的一道阻碍。

在前总统欧巴马政府根据国家环境政策法进行环评期间，美国环境保护署（Environmental Protection Agency）对于纵贯加拿大和美国的「基石XL」（Keystone XL）输油管工程计画提出异议，最后欧巴马封杀这项计画，但现在川普却重启这项计画。

川普告诉记者，他会有所行动是因为诸多建设计画「停滞不前，联邦审核过程异常缓慢且繁复」。他还说，要到「崭新的基础建设让全世界再度对美国欣羡不已」，他才肯罢休。

川普政府今天宣布国家环境政策法调整措施，将接受60天公众评论期，之后会择期生效。针对何种计画需要环评，新规定将会拉高门槛。（译者：陈昱婷/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP