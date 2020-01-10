亚股多收红 但涨幅收敛

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（法新社香港10日电） 美国和伊朗关系紧张降温，激励全球股市昨天劲扬，但买气热络程度今天未能延续，亚洲股市大多收高，但涨幅收敛。投资人焦点再度转回全球经济情势展望。

伊朗日前虽以飞弹攻击伊拉克的美军资产，美国总统川普和德黑兰当局随后的发言缓和对抗态度，外界对于中东可能爆发冲突的疑虑也因此消退。

股市交易商恢复过去数周持续买气，利多来自美国和中国达成第一阶段贸易协议、多国央行放宽货币政策，以及数据显示全球经济前景已改善。美国股市3大指数昨天收盘全数再创历史新高。

景顺集团（Invesco）策略师霍斯柏格（Timothy Horsburgh）指出：「过去几天出现紧张缓和反弹涨势，显示目前股市还有攀高动力。原因是基本面改善，且投资人稍微看好美国经济成长再度加速。」

尽管加拿大当局昨天宣称，本周在德黑兰失事、造成176人罹难的乌克兰航班，是遭到伊朗击落。但市场对于这项消息似乎几无负面反应。

投资人如今关注今天稍晚将发布的美国就业报告，以更加了解全球最大经济体美国的现况。

香港和新加坡股市今天收盘上涨0.3%，东京和台北股市皆收高0.5%，首尔股市收涨0.9%，雪梨股市收高0.8%，孟买股市收高0.4%，威灵顿、曼谷和雅加达股市也全数收红。

不过，上海股市今天收低0.1%，马尼拉和吉隆坡股市皆收跌0.3%。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2020 AFP