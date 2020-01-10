伊拉克要求美国派遣代表团 开始撤军作业

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（法新社巴格达10日电） 在美国与伊朗关系急剧恶化之际，伊拉克看守总理马蒂（Adel Abdel Mahdi）办公室今天表示，马蒂已要求美国派遣一个代表团到巴格达，开始准备撤军事宜。

马蒂昨晚与美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）通话时，「要求派遣一个代表团到伊拉克，以设定机制，执行国会决定，促使外国部队从伊拉克安全撤离」。

约有5200名美军驻守在伊拉克各地基地，以支持当地部队，防止伊斯兰国（IS）东山再起。2014年，伊拉克政府邀请美国领导的联军，协助打击伊斯兰国圣战士，驻伊美军占联军的一大部分。

联军驻守是基于相关国家行政机关间协议，从未获得伊拉克国会批准。然而，伊拉克国会5日投票通过取消对联军的邀请，并且驱逐所有外国部队。

一周前，美军对巴格达发动无人机空袭，杀害伊朗少将苏雷曼尼（Qasem Soleimani）及伊拉克高级指挥官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）等人，激怒了许多伊拉克议员。

数天后，伊朗对伊拉克基地发射一连串飞弹，但是只造成损害，未有人员伤亡。这些基地为美国和其他联军部队使用。（译者：陈正健/核稿：陈政一）

© 2020 AFP