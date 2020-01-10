哈利梅根宣布引退 英国女王下令找出解决方法

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（法新社伦敦9日电） 英国哈利王子和妻子梅根昨天抛出震撼弹，宣布两人将不再是「资深」王室成员，将退至幕后。对于哈利和梅根的决定，英国王室事先毫不知情，今天急忙寻找「可行的解决方法」。

英国女王伊丽莎白二世、哈利的父亲查尔斯王子和哥哥威廉王子，都已指示他们的幕僚与哈利一家和首相强生（Boris Johnson）政府合作，迅速为这场王室危机找到解决方法。

根据多家英国媒体报导，白金汉宫消息人士表示：「女王、威尔斯亲王（Prince of Wales）和剑桥公爵（Duke of Cambridge）已指示他们的团队，与政府和萨塞克斯（Sussex）一家合作，寻找可行的解决方法。威尔斯亲王和剑桥公爵是查尔斯王子和威廉王子的头衔，哈利王子则受封为萨塞克斯公爵。

这名消息人士还说，这个过程「预期会花好几天，不会到好几周」。

萨塞克斯公爵哈利王子与公爵夫人梅根在没有徵求任何资深王室成员意见下，就迳行于昨天宣布卸下资深王室身分，震撼英国王室。

他们在新架设的网站、Instagram和白金汉宫电子邮件通讯系统发布声明表示，计划把时间分配在英国和北美，避开长期被媒体跟拍，并会工作以求财务独立。

在声明发布1小时又40分钟后，似乎感到不安的白金汉宫也发布简短声明表示，有关哈利和梅根引退的讨论仍在「初期阶段」，「这是非常复杂的议题，需要时间去处理」。

英国广播公司（BBC）报导，据信王室备感「受伤」和失望，今天英国各大媒体充满王室家族「分家」和女王「伤心沮丧」的报导。

「伦敦标准晚报」（London Evening Standard）指出，他们「违抗女王下达的明确指示」，也就是目前不要公开任何有关未来的计画。还有资深廷臣警告，哈利和梅根「将会因此受罚」。（译者：陈昱婷/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP