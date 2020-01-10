波音内部通讯纪录曝光 员工嘲笑美国航空监管机构

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（法新社纽约9日电） 今天公布的内部文件显示，飞机制造商波音公司（Boeing）员工嘲笑美国飞航监管机构，还吹嘘只要对机师稍加训练，就能使737 MAX型飞机获得合格认证。

波音表示，美国国会议员公布的公司内部通讯纪录，包含试飞员之间的笔谈，提到飞行训练仪的一些问题。训练仪能模拟真实飞行状况。

这些文件可能导致波音与监管机构之间的关系进一步恶化。此时波音正争取让遭禁飞的737 MAX型飞机复航。

在2018年的讯息中，一名员工写道：「关于我去年的掩盖行为，现在还没得到上帝原谅。」这可能与波音和美国联邦航空总署（FAA）的交涉有关。

另一名员工2015年8月写道：「我知道，但监管当局试图阻挠时就会有这种结果，他们阻碍事情进展。」

在2017年的讯息中，另一名员工说：「这架飞机是由小丑所设计，而这些小丑由猴子监督。」这显然是指FAA。

美国调查737 MAX型飞机认证流程的国会议员释出这些电子邮件和简讯。2018年10月和2019年3月发生的两起空难共造成346人死亡，涉事机型均为737 MAX。

波音发表声明说：「这些通讯纪录有部分与2017年至2018年波音MAX型训练仪的开发和认证过程有关。」波音表示，他们将这些资料送交国会议员，以确保资讯公开透明。

737 MAX型飞机失事风波延烧之际，这些语气嘲讽的讯息让波音陷入另一个尴尬处境，并使波音与FAA已经建立的关系恶化。全球737 MAX型飞机自去年3月13日起遭禁飞。（译者：李宛谕/核稿：张佑之）

© 2020 AFP