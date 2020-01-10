澳洲野火肆虐 数万人抗议政府应对全球暖化不力

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（法新社雪梨10日电） 由于气候因素催化的丛林野火失控，造成人命损失，澳洲各地今天有数万民众集会示威，要求保守派政府处理全球暖化问题，并减少化石燃料使用量。

澳洲这波前所未见的野火灾难，至少已造成26人死亡，超过2000栋房屋被毁。

抗议民众欧德洛德（Monty Oldroyd）告诉法新社：「由于我们不采取行动，才造成这些人命损失。这次破坏情况极其严重，我有许多住在乡间的亲友，房屋受到威胁，甚至被烧毁；也有人失去生计。」

澳洲民众对于野火爆发的原因日益愤怒。有些人指责总理莫里森（Scott Morrison）政府未采取行动对抗气候变迁，还支持造成全球暖化的煤矿业。

示威者今天高举标语，写着「改变政治，不要气候变迁」和「信任科学」，并要求莫里森下台。

澳洲2019年经历史上最干燥和最炎热的一年，12月中更出现摄氏41.9度的历来平均最高温纪录。由于干季拉长加上气候变迁，导致澳洲出现有利野火的严峻环境。专家警告，这类大规模野火将越来越频繁且激烈。

澳洲人均温室气体排放量在全球数一数二高，原因在大量使用火力发电，同时2500万人口也相对稀少。

抗议人士艾杰希尔（Victoria Edghill）表示：「若为了未来世世代代，我们要扭转（气候变迁）效应来拯救地球、人类和动物，…我相信政府现在必须采取行动。」（译者：张正芊/核稿：张佑之）

© 2020 AFP