社会动荡吓到港人 香港1/3人口罹患创伤后压力症候群

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（法新社香港10日电） 今天刊登于医学期刊「刺胳针」（Lancet）的研究报告指出，香港近1/3成年人经历长达数月的社会动荡后，出现创伤后压力症候群。这段时期的社会动荡经常出现暴力。

这项由香港大学研究员进行长达10年的研究发现，大约1/10的港人出现疑似忧郁的症状。1/10这个数字相当于爆发武装冲突的地区或发生恐怖攻击后的情况。

创伤后压力症候群（PTSD）的患病率，是2014年大规模「占中」运动时的6倍，2015年3月大约只有5%，去年9月至11月增加至将近32%，相当于总人口740万的香港有190万人罹患PTSD。

「占中」运动是香港上一次大规模争取民主示威运动。

创伤后压力症候群（Post-traumatic stress disorder）简称PTSD，又称创伤后遗症，是指人在经历情感、战争、交通事故等重创后而产生的精神疾病。

症状包括负面思维与感受或作恶梦，接触相关事物精神或身体出现不适和紧张，甚至避免接触、甚至是摧毁相关的事物等，这些症状往往在创伤事件发生后出现，而且持续超过一个月。

这项研究统计，高达11%的成年人出现忧郁的症状，占中运动前只有2%，2017年则是6.5%。

研究人员另发现，倚重社交媒体追踪社会政治事件，似乎会增加罹患忧郁症和疑似PTSD的风险。

主导这项研究的香港大学医学院院长梁卓伟说：「香港缺乏足够资源，来处理过重的心理健康负担。」

这项由研究人员在2009年至2019年期间对1万8000人进行的调查，号称是目前全球针对社会动荡造成心理健康影响的规模最大且时间最长的研究。（译者：曹宇帆/核稿：陈政一）

© 2020 AFP