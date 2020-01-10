美12月新增14.5万个就业机会 失业率3.5%持稳

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（法新社华盛顿10日综合外电报导）根据美国政府今天所公布并受到外界密切关注的最新就业报告，去年12月美国新增工作机会降至7个月来最低点，但仍维持稳健；失业率则持平于50年来低点3.5%。

法新社报导，美国劳工部公布，12月美国新增14万5000个就业机会，再度较前月减少，并略低于经济学家预期。

若新增就业人口走缓的趋势持续，可能使得美国总统川普在未来10个月争取连任时，经济政绩蒙上阴影。

统计显示，去年美国平均每月新增17万5000个就业机会，较2018年平均的22万5000个锐减。

美国疲软的制造业12月也出现全年第3度减少雇用人数。由于川普开启多个贸易战战线，加上全球经济成长放缓，导致美国制造业落入衰退。

不过，包括零售商、饭店、餐厅、教育、建筑和医疗等美国产业，12月带头增加就业机会，展现美国居主导地位的服务业强健程度。

另一方面，12月美国劳工薪资表现令人失望，仅较2018年同期成长2.9%，是2018年7月以来增幅首度跌破3%。尽管如此，仍远高于同期消费者物价涨幅，代表美国劳工手上可支出的现金增加。（译者：张正芊/核稿：张佑之）

© 2020 AFP