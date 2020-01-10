NBA明星赛球迷票选 詹皇跃居领先

广告 继续浏览后续

（法新社纽约9日电） 美国职篮NBA明星赛球迷票选第2阶段结果今天出炉，洛杉矶湖人「小皇帝」詹姆斯超越达拉斯独行侠「欧洲金童」唐西奇和密尔瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博，跃居领先。

詹姆斯（LeBron James）上周在第一阶段票选结果，落后斯洛维尼亚后卫唐西奇（Luka Doncic）5万3000 多票。

但最新统计结果显示，詹姆斯以335万9871票高居全联盟第一，领先唐西奇8万2001票。安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）获325万9383票位居第3名。

以西区前场球员排行来看，詹姆斯稳坐榜首，同在湖人的「一眉哥」戴维斯（Anthony Davis）312万4446 票居次；洛杉矶快艇雷纳德（Kawhi Leonard）221万539票第3名。快艇乔治（Paul George）84万5719票第4 名。

至于西区后卫部分，唐西奇以327万7870票领先；休士顿火箭「大胡子」哈登（James Harden）216万7269票居次；波特兰拓荒者里拉德（Damian Lillard）68万7855票远远落后，排行第3。

东区前场球员方面，安特托昆博325万9383票领先；费城76人恩比德（Joel Embiid）178万4211票居次；多伦多暴龙西雅坎（Pascal Siakam）173万763票第3；迈阿密热火巴特勒（Jimmy Butler）140万293票第4名。

东区后卫球员部分，有3人竞争激烈，亚特兰大老鹰杨恩（Trae Young）138万9628票领先；布鲁克林篮网厄文（Kyrie Irving）135万1997票紧追在后；波士顿塞尔蒂克华克（Kemba Walker）133万1577票排第3。

第69届NBA明星赛将于2月16日在芝加哥举行，东西区共10名先发球员是由票选产生，其中球迷票数占50%，球员及媒体票数则各占25%。每张选票上挑选5名球员，分别是2名后卫以及3名前场球员。

今年投票将于美东时间本月20日晚间11时59分截止，东西两区的先发球员与两队的队长将在本月23日公布，后补球员则在本月30日揭晓。

© 2020 AFP