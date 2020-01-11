哈利退居英王室幕后 61%加拿大人欢迎他当总督

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（法新社蒙特娄10日电） 加拿大「国家邮报」（National Post）今天公布的民调显示，超过半数加拿大受访者支持英国哈利王子成为下一任总督。

国家邮报报导，1515名加拿大民众接受民调机构DART & Maru/Blue Voice Canada调查，有61%表示，现任总督帕耶特（Julie Payette）任期届满后，他们愿意支持哈利王子（Prince Harry）接任总督职位。

加拿大曾是英国殖民地，现为大英国协王国之一，总督是英国女王伊丽莎白二世在加拿大的代表，没有实权，是个仪式性和象徵性职位，职务包括按总理和内阁部长建议御准参众两院通过的法案；签署国家文件；宣读施政报告；主持总理、司法部长和内阁部长的宣誓就职典礼。

帕耶特是退役太空人，2017年获伊丽莎白二世任命为总督，官邸位于渥太华，通常任期5年。

尽管哈利从未对这个职务表示有兴趣，仍获得多数民众支持。在1950年代之前，加拿大总督是由英国人担当，在此之后都是由加拿大籍公民出任。

头衔为萨塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）的哈利与梅根（Meghan），去年在加拿大与8个月大的儿子亚契（Archie）享受为期6周的耶诞假期，之后返英抛出震撼弹，宣布将卸下英国王室高阶成员身分。

© 2020 AFP