德州率先宣布不再收容难民 州长挨批

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（法新社休士顿10日电） 美国德州响应川普政府的抑制移民政策，今天宣布将不再收容难民，成为全美第一个对移民关闭大门的州政府。民主党籍联邦众议员卡斯楚则批评州长艾波特「偏执和仇外」。

艾波特（Greg Abbott）告诉国务院，德州必须将资源用于「已经在德州的所有人身上，包括难民、移民与流离失所的人，事实上，就是所有的德州人。」

德州为全美人口数量第2大州，自1980年代以来安置数十万难民。

但川普政府采取严厉措施抑制移民，去年9月国务院设下门槛，自10月起的新财政年度开始，全美最多仅收容1万8000人，比前一年度的3万人大幅降低，这也是过去30年来的最低水准。

而在欧巴马政府任内最后一年，即2016年度，美国收容难民8万5000人。

根据国务院今天公布的名单显示，各州在21日自行宣布的截止日之前，全美50州中有38州已经宣布，敞开大门安置难民。

针对川普决策赋予州政府与地方政府权限以禁止难民移入，有数个难民安置团体已提起告诉，指控这是违反美国1980年「难民法」（Refugee Act）。

民主党籍联邦众议员卡斯楚（Joaquin Castro）说，艾波特完全是偏执与仇外心理。

德州联邦众议员贾西亚（Sylvia Garcia）则推文说：「你（艾波特）这是助长川普的种族主义与反移民政策，我希望所有在美寻求庇护的移民知道：州长艾波特并不能代表所有德州人发言。这里欢迎你们。」

© 2020 AFP