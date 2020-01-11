派驻中东美军 指控俄舰具攻击性逼近美舰

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（法新社华盛顿10日电） 一艘俄罗斯船舰昨天在阿拉伯海几乎撞上美国海军驱逐舰，美国国防部今天指责对方具攻击性地逼近美舰。

美国海军第5舰队公布事发录影画面并表示，俄罗斯船舰昨天无视美军法拉格特驱逐舰（USS Farragut）发出的擦撞警告，靠得非常近之后才转向，很惊险地避免一场相撞。

第5舰队声明表示，虽然俄罗斯船舰采取了行动，但俄方在具攻击性地逼近时，一开始延迟遵守国际规范，增加了碰撞风险。

影片显示俄罗斯船舰很快地靠近全长155公尺的美国战舰尾部。美国国防部说，俄罗斯舰惊险地靠近距离美舰不到55公尺处，对法拉格特驱逐舰发出的5次短警报置之不理，那是针对擦撞危险的国际通用海上信号。

美方声明表示，俄舰起初拒绝，但最后还是改变航向，两舰才拉开距离。

俄罗斯国防部否认美方指控，并表示法拉格特舰迳直穿过俄舰的航道，「是美国驱逐舰于2020年1月9日公然违反预防海上碰撞的国际规范，穿越俄舰路线，当时俄国军舰向前航行，美舰处于左方」。

法拉格特舰在这个地区执勤，是林肯号（USS Abraham Lincoln）航舰打击群的一部分，去年底因美国与伊朗关系趋于紧张而部署在中东。（译者：曾依璇/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP