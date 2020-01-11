澳洲野火毁掉夏日活动 民众忧心成「新常态」

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（法新社雪梨11日电） 澳洲今夏野火肆虐，浓烟蔽天，已损及适合户外活动及健康的形象。许多人忧心，这将成为澳洲未来生活的「新常态」。

对于少数不幸受害者而言，长达3个月的野火带来几乎不可思议的痛苦，包括失去家园、丧失生命及家庭破裂。但对于数百万人来说，这场危机也毁掉漫长夏日。澳洲夏日总是充满海滩、烤肉和后院板球等活动。

人们取消体育赛事，关闭窗户抵挡数周来危险的有毒烟雾，并且禁止烤肉以防止更多火灾发生。由于潮水将尤加利树焚化的灰烬冲回岸边，邦迪（Bondi）等知名海滩有部分变黑。

因为许多城镇关闭，人们取消假期，逃跑的游客造成公路堵塞。澳洲出现承平时期最大规模的疏散行动，有民众因燃料用尽包围加油站。

军队出动协助疏散，以及受惊吓家庭在红色天空下挤在海滩上的画面，导致许多人开始质疑先前对于澳洲的悠闲印象。

调查澳洲人对气候变迁态度的社会研究员杭特利（Rebecca Huntley）告诉法新社：「我们看见整个澳洲大陆夏季期间的生活方式遭到颠覆。澳洲人变得非常焦虑，而非将年底视为放松时间。」

杭特利指出，人们一直认为住在澳洲意味拥有高品质生活，雪梨和墨尔本长期名列全球最宜居城市之列，这次大火这么严重使这种看法受到挑战。

© 2020 AFP