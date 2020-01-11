白宫：美中贸易协议15日签署即公布全文

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（法新社华盛顿10日电） 美中将于15日签署第一阶段贸易协议。白宫今天表示，协议全文将15日签署后发布。

经过近两年的冲突升温后，如今美国总统川普终于要与中国最高贸易谈判代表、副总理刘鹤在15日签署双方第一阶段贸易协议。

柯德洛（Larry Kudlow）告诉媒体，协议全文将于15日发布，「这是历史性的伟大成就」。他并说签署前双方会先进行正式晚宴，签署后举行午宴。

中国商务部日前宣布，刘鹤一行将于13至15日访问华盛顿与美方签第一阶段贸易协议。

尽管协议里仍维持许多加徵关税，但柯德洛今天仍这份协议等同美方的成功。他说：「我们在协议里拿到许多我们所想要的。」

美方官员们也表示，这份协议将触及中国贸易的其他领域，即美方最主要的争执主题，如智财权、金融服务、汇率与争端解决机制等。

美中去年12月13日宣布达成第一阶段贸易协议，内容包括美国撤销部分加徵关税、中方加码采购美国农业、能源与制造业产品，也初步触及智财保障、中国金融市场准入与落实机制等议题。但像中国产业补贴及国有企业等核心争端的棘手议题，全延到第二阶段再谈。

川普日前表示，为与中国达成第二阶段贸易协议的相关工作与谈判很快就会陆续开展，但他预计要到11月美国总统大选后才会有具体解决方案。（译者：纪锦玲/核稿：陈亦伟）

© 2020 AFP