乌克兰：误击客机事件 伊朗总统同意司法还公道

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（法新社基辅11日电） 乌克兰总统府表示，伊朗总统罗哈尼告诉乌国总统泽伦斯基，涉及误击乌克兰国际航空客机的所有相关人员，都将受到司法审判。

乌克兰总统府透过声明说，罗哈尼（Hassan Rouhani）向泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）「完全承认这起空难悲剧是因为伊朗军人的错误而发生」，并且为此道歉。

泽伦斯基要求德黑兰当局于1月19日以前送回11名乌克兰公民的遗体；泽伦斯基并说，乌克兰外交人员已列出步骤清单，以「解决赔偿问题」。

声明表示，伊朗方面已同意乌克兰的要求。

乌克兰班机空难发生的前3天伊朗都否认涉案，今早终于坦承将客机错认为巡弋飞弹，并在「非蓄意」（unintentionally）情况下将它击落。

在伊朗坦承误击客机后，泽伦斯基随即在脸书上贴文，要求德黑兰伸张正义并保证赔偿。

乌克兰国际航空（Ukraine International Airlines, UIA）一架波音737客机8日黎明由德黑兰何梅尼国际机场（Imam Khomeini International Airport）起飞前往基辅，但在起飞不久后便遭击落，机上来自多个国家的167名乘客与9名机组员全数罹难。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

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