伊朗一度拘捕英驻德黑兰大使 遭谴责违反国际法

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（法新社伦敦11日电） 英国外交大臣拉布（Dominic Raab）今天发布声明，证实英驻德黑兰大使马凯尔（Rob Macaire）遭伊朗当局短暂拘押。

拉布发布声明说：「没有理由或没有说明即逮捕我国驻德黑兰大使，这是公然违反国际法。」

拉布警告伊朗说，伊朗「目前正处于十字路口」，必须选择「走向遭人唾弃的地位」或「采取步骤缓减紧张并透过外交接触走上前进道路」。

根据英国「每日邮报」（Daily Mail）报导，马凯尔遭捕是因为涉嫌在德黑兰「煽动」不满军方意外击落乌克兰客机的抗议人士。这起意外造成176人丧生，其中大多为伊朗公民。

根据每日邮报说法，马凯尔约一小时后获释。

伊朗总统罗哈尼（Hassan Rouhani）表示，军方针对坠机事故展开的调查发现，「人为疏失所发射的飞弹」击落乌克兰航空这架波音737客机。罗哈尼称这是起「不可原谅的错误」。

这起悲剧罹难者包括4名英国公民。英国首相强生（Boris Johnson）今天稍早表示，伊朗招认疏失是「重要第一步」，并说英国将与加拿大、乌克兰等国际伙伴密切合作，确保有「全面、透明和独立的国际调查，并让罹难者得以归国」。（译者：蔡佳敏/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP