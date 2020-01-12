伊朗学生追悼空难演变成示威 川普推文力挺

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（法新社德黑兰11日电） 乌克兰航空客机遭伊朗误击，伊朗学生今天齐聚德黑兰追悼176名罹难者，并以激烈语言呛声，遭警方驱赶。美国总统川普推文说他正密切关注抗议行动，并与伊朗人民站在一起。

川普推文说：「给勇敢、长期受难的伊朗人民：自我上任以来，就一直和你们站在一起，美国政府也会继续支持你们，我们正密切关注你们的抗议行动，并因各位的勇气而受到鼓舞。」

法新社报导，数以百计学生傍晚时聚集在首都德黑兰市中心的埃米尔卡比尔理工大学（Amir Kabir University），向176名乌航空难死者致哀，但追思活动后来演变成愤怒示威。

学生怒呛「骗子」，谴责那些该为击落乌克兰民航机负起责任和据信掩盖意外真相的人，要求他们下台并受审。

伊朗今天坦承，乌克兰国际航空公司（Ukraine International Airlines）波音737客机8日从德黑兰主要机场起飞后不久，便遭「非蓄意」击落。

机上176人全数罹难，其中大部分是伊朗人与加拿大人，有许多是学生。

亲伊朗保守派的法斯通讯社（Fars news agency）报导，有些学生撕下多张伊朗将领苏雷曼尼（Qassem Soleimani）的海报；苏雷曼尼3日遭美国无人机狙杀。

法斯社发布的照片显示，追悼会中示威人群围着一圈蜡烛；另一张照片则是苏雷曼尼的海报被人撕毁。

伊朗国营电视台报导这场抗议活动，提及学生高呼「反政权」口号，实属罕见。（译者：纪锦玲/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP