客机遭误击 加拿大总理要伊朗说清楚讲明白

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（法新社渥太华11日电） 伊朗坦承误将一架载有176人的乌克兰客机击落，由于机上载有57名加拿大公民，加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）今天「动怒」，要求伊朗就此事「彻底说清楚」。

尽管加拿大与伊朗2012年后即无外交关系，杜鲁道仍于伊朗总统罗哈尼（Hassan Rouhani）承认误将击落客机后，透过电话向对方提出加方的要求。

杜鲁道在电视转播记者会上表示，他告诉罗哈尼，认错是「重要的一步」，但「还需要采取更多行动」。

他说：「还必须执行完整且彻底的调查。我们对这件令人震惊的悲剧之所以发生的原因，需要得到完整清楚的说明。」杜鲁道还说：「伊朗必须负起全责。」

杜鲁道表示，他坚持要求罗哈尼让加拿大参与调查。

乌克兰国际航空（Ukraine International Airlines）一架波音客机8日从德黑兰机场起飞不久后坠毁，依加拿大当局统计，机上有57名加拿大公民，其中许多拥有加拿大伊朗双重国籍。

伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）迟至事发后数日、国际舆论压力俱增下，才坦承飞机是遭伊朗误认成巡弋飞弹，而以短程飞弹击落。

罗哈尼表示，这起事件是「人为疏失」所造成「不可饶恕的错误」。

杜鲁道说：「我当然又气又怒，加国各地有多少家庭痛失挚爱，伊朗裔加拿大人社群承受了多大的痛苦，这么多生命就这么无谓的殒落，全体加拿大人同感震惊恐惧。」

他说：「是的，有加拿大家庭痛失父母、孩子和配偶，这让我怒不可遏。整起事件无论是对伊朗裔社群还是对整个国家来说，都是极大的悲剧。」（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP