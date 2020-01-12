小威廉丝奥克兰网赛封后 结束3年冠军荒

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（法新社奥克兰12日电） 美国女网名将小威廉丝今天在WTA奥克兰菁英赛决赛克服开局低迷，以6比3、6比4击败黑马同胞选手皮古拉，结束3年冠军荒，并且使得她在20日开打的澳洲网球公开赛夺冠希望更浓。

38岁的小威廉丝（Serena Williams）若本月在墨尔本举行的澳洲网球公开赛（Australian Open）封后，将平澳洲网球传奇女将寇特（Margaret Court）的女网史上个人24座大满贯冠军金杯纪录。

列为本届奥克兰菁英赛（Auckland Classic）头号种子的小威廉丝，今天对决非种子的皮古拉（Jessica Pegula）时，第一盘先以1比3落后，随后她恢复应有水准，便未再落后顺利取得胜利。

小威廉丝赛后振奋高举双臂，她的丈夫欧汉尼安（Alexis Ohanian）和2岁女儿奥林皮亚（Olympia）也在现场观看。

这是小威廉丝自2017年怀孕期间在澳网夺冠后，赢得的首座冠军头衔，也是她成为母亲以来首度封后。小威廉丝自1999年在世界女子职业网球协会（WTA）巡回赛拿下首座金杯后，至今已拥有73个WTA赛事冠军头衔。

而只有1个WTA冠军头衔的皮古拉，在这次奥克兰菁英赛准决赛以3盘淘汰前球后、也是小威廉丝密友的瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki），且在决胜盘一局未失。

今天决赛开场时，25岁的皮古拉延续上一场比赛无畏气势，即使左大腿缠着大量绷带也似乎未受影响。她积极回应小威廉丝每个来球，甚至破了小威第一个发球局。

不过小威廉丝之后找回应有实力和准确度，破回皮古拉的发球局，以3比3追平。随后小威二度破发，并以6比3拿下第一盘。

第二盘小威廉丝在皮古拉第二个发球局破发，此后一直保持领先，终场以6比4拿下冠军，结束她2017年在澳网夺冠后5度在决赛落败的局面。（译者：林沂锋/核稿：张正芊）

© 2020 AFP