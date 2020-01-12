展开中东行 安倍率先抵沙乌地阿拉伯

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（法新社利雅德11日电） 日本首相安倍晋三今天抵达沙乌地阿拉伯，展开波斯湾中东3国访问之旅。美国狙杀伊朗高阶将领之后，安倍希望藉着此行缓解中东紧张关系。

沙乌地官方的沙乌地新闻社（SPA）报导，安倍与代表团由经济部长图瓦伊里（Mohammed al-Tuwaijri）等高阶官员接待。

安倍5天的中东之旅也将造访阿拉伯联合大公国与阿曼。现代阿曼国父苏丹喀布斯（Sultan Qaboos）驾崩后，阿曼新国王昨天才宣誓继位。

美国1月3日狙杀伊朗革命卫队圣城部队（Quds Force）指挥官苏雷曼尼（Qasem Soleimani），德黑兰做出回应，对驻有美军的伊拉克基地发射飞弹，安倍此行一度传出延后。

情势的升高原本让人担心全面开战，但美国总统川普表示伊朗锁定美军基地后似乎有所退让，顿时消退了开战的疑虑。

安倍展开出访行程前，日本政府发言人菅义伟表示：「为避免中东紧张情势升高，（安倍）将与（他造访的）3国交换意见。」

菅义伟还说：「在每一个国家，我们都打算请求合作，确保能源供应稳定与船只安全。」（译者：郑诗韵/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP