首位伊朗裔美国太空人结训：太空让我们团结

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（法新社休士顿11日电） 女中豪杰莫格贝利打破一道又一道的藩篱，从取得美国陆战队少校官阶、在阿富汗开直升机参与战斗任务，36岁的她一长串亮眼履历如今将再添一笔：首位伊朗裔美国太空人。

莫格贝利（Jasmin Moghbeli）在阿富汗执行超过150次任务，功勋彪炳让她赢得「大白鲨」（Jaws）的称号。

刚从美国国家航空暨太空总署（NASA）集训毕业的莫格贝利对法新社说，她希望自己能成为类似背景的人的榜样。

她说：「我希望每个人都能受到彼此启发，但如果是被长得像自己的人或和自己有着共通点的人激励，会更容易一些，所以我真心希望能有这样的影响力。」

莫格贝利的双亲是建筑系学生，1979年伊朗爆发伊斯兰革命（Islamic Revolution）后逃离祖国，远走他乡。

莫格贝利与胞兄都在德国出生，但在美国纽约州鲍德温（Baldwin）长大，认定这里才是自己的家乡，往后人生更有如移民的童话故事。

莫格贝利15岁参加进阶太空营便立定志向，总有一天要飞上天空摘星。

她毕业于麻省理工学院（MIT），在校期间攻读航空工程。虽然双亲对她打算成为军事飞行员的计画忧心忡忡，这一步却是加入太空人团队的惯例途径。

莫格贝利2005年签下从军令，由于4年前美国刚发生震惊全球的911事件，她的父母担心，女儿恐因中东血统面临挑战。

然而，莫格贝利一入伍，立即「取得了绝对的支持」，不仅家人是最有力后盾，3个月前结为连理的丈夫山姆（Sam）也鼓励她走向成功之路。

美国伊朗双边关系在前总统欧巴马执政期间有过短暂友好期，却在现任的川普政府主政下再度转坏。

川普除退出前朝政府签订的历史性伊朗核协议，并将伊朗公民列入禁止入境美国的黑名单之中，美国这份黑名单因以穆斯林国家为主，引发挞伐。

美国军队上周动手狙杀伊朗指挥官苏雷曼尼（Qasem Soleimani），更大幅推升两国爆发全面冲突的隐忧。

不过莫格贝利说，她个人在服役期间未曾遭遇大问题。

她告诉法新社：「我在各方面都未曾感觉到自己的待遇有任何改变。」

她说：「我热爱从事人类太空探索的其中一个原因，就是这是各方普遍认同且团结一心的事情。」她以美国俄罗斯为例，说两国或许有摩擦，但过去20年来美俄太空人仍能在国际太空站上密切合作。

她说：「我认为，我们能在太空看到一般领域所见证不到的外交活动。我认为这是有影响力的。」（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP