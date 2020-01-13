乔科维奇力压纳达尔 塞尔维亚捧ATP杯首冠

广告 继续浏览后续

（法新社雪梨13日电） 塞尔维亚靠名将乔科维奇（Novak Djokovic）力压西班牙的纳达尔（Rafael Nadal），拿下首届世界职业网球协会杯（ATP Cup）冠军。

世界排名第10的包蒂斯塔-阿古特（Roberto Bautista Agut）昨天在第1点的单打，以7比5、6比1击败塞尔维亚的拉约维奇（Dusan Lajovic），助西班牙取得1比0领先。

在第2点的单打，世界排名第2的乔科维奇以6比2、7比6（7/4）擒伏世界排名第1的纳达尔，使两队战成1比1平手。

决胜的第3点双打，乔科维奇决定回到场上，不过纳达尔表示他的体力不足，因此让罗培兹（Feliciano Lopez）携手卡瑞诺（Pablo Carreno Busta）出赛。

乔科维奇与楚易基（Viktor Troicki）的组合，虽在比赛一开始就被对手破发，但他们后来急起直追，最后以6比3、6比4获胜，让塞尔维亚从24支参赛球队脱颖而出，成为拿下ATP杯首座冠军的球队。

法新社报导，乔科维奇在拿下双打胜利后，激动得快要掉下眼泪，他说：「在我有生之年，都会记得这次的体验，这是我生涯中感觉最好的时刻之一。」

「我一直都很幸运，能有过去15年精彩的生涯，但为团队出赛，和我一些老友一起代表国家比赛，感觉无与伦比，这实在太特别了。」

这次的比赛，让乔科维奇为争取个人第8座澳洲网球公开赛冠军做好热身，他击败纳达尔后，也在两人对战上，以29胜26负居上风，但数据并未呈现历程的全貌。

事实上，乔科维奇在最近12次对上纳达尔的比赛中拿下9胜，这几年主宰硬地球场，包括去年在澳网决赛击败纳达尔。

© 2020 AFP