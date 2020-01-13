伊拉克担心美若冻结石油帐户恐致经济崩盘

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（法新社巴格达12日电） 伊拉克官员担心，如果美国果真实践威胁，对伊拉克祭出制裁，包括封锁伊拉克设在美国联邦准备银行的售油收入帐户，因全国预算约9成赖此帐户挹注，伊拉克经济恐会「崩盘」。

伊拉克国会1月5日通过决议，要求包括约5200名美军在内的外国军队撤离，惹恼美国总统川普。美军自2014年起，就驻扎在伊拉克协助对抗圣战士。

川普扬言，若美军被要求撤离，「我们会用他们从未见过的制裁来对付他们」。

两位伊拉克官员告诉法新社，后来美国对伊拉克总理马蒂（Adel Abdel Mahdi）办公室发出惊人的讯息。

其中一位官员说：「总理办公室收到威胁电话说，如果美军被踢出去，『我们』，也就是美国，会封锁你们在纽约联邦准备银行的帐户。」

伊拉克国会通过要求外国撤军案，是因不满美国无人机攻击巴格达，击毙伊朗「圣城部队」（Quds Force ）指挥官苏雷曼尼（Qasem Soleimani）与他在伊拉克的左右手、民兵组织「人民动员」（Hashed al-Shaabi ）次长穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）。

伊拉克中央银行在美国联邦准备银行的帐户，是2003年美国领导的军队进占伊拉克，推翻海珊（Saddam Hussein）之后所开设。

© 2020 AFP