伊朗支持中东情势降温 川普推文立场仍强硬

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（法新社德黑兰/华盛顿12日电） 中东情势紧张，伊朗甚至因此意外打下一架客机，他们今天暗示支持让紧张局势降温，美国总统川普则推文表示，谈不谈全看对方。

美国伊朗10天来剑拔弩张，双双发射飞弹，德黑兰当局还意外打下一架客机，伊朗今天暗示支持让紧张局势降温。美国总统川普则推文维持强硬立场。

伊朗总统罗哈尼（Hassan Rouhani）今天会见来访的卡达国王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani），双方同意，紧张局势降温是避免区域危机的「唯一解决方法」。

塔米姆据信是首度正式访问伊朗，他说，这次访问正巧碰上区域危急时刻，「我们都同意…解决危机的唯一方法，是各方降低紧张局势并进行对话」。

对此，罗哈尼则说：「为了整个区域的安全，我们决定着手更多的协商与合作。」

伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天呼吁中东各国强化联系，以克服美国及其盟国驻扎当地所造成的动荡。

哈米尼在他官方推特帐号写说，「目前的局势…要求区域各国比以往更进一步合作，避免外国势力」介入影响。

© 2020 AFP