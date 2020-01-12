伊朗误击客机引发示威 川普警告勿杀抗议群众

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿12日电） 伊朗当局近日承认，军方误将一架乌克兰客机击落，造成机上176人全数罹难。这起事件让伊朗国内部分群众不满而上街抗议政府，美国总统川普今天警告伊朗切勿杀害这些示威者。

乌克兰国际航空（Ukraine International Airlines）编号PS-752班机，8日从伊朗首都德黑兰（Tehran）的机场起飞，不久后坠毁于市郊，机上176人全数罹难。

伊朗当局连日来一直否认这架客机遭飞弹击落的说法，直到昨天才承认是军方「非蓄意」将客机击落，因此引起国内部分群众愤怒而上街抗议政府。

川普今天则在推特（Twitter）发文说：「致伊朗领导人，切勿杀害你们的示威者…全世界都在看，更重要的是，美国也在注意。」

美国国防部长艾斯培（Mark Esper）在川普发推文前接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）政论节目「面对全国」（Face the Nation）访问说，川普依然愿意跟伊朗领导阶层进行会谈。

艾斯培还说：「我们愿意坐下来，并在不设前提的情况下商讨一条新的发展方向，这是伊朗变成更为正常国家的一连串步骤。」（译者：陈彦钧）

© 2020 AFP