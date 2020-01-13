威廉哈利罕见联合谴责臆测两人关系报导

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（法新社伦敦13日电） 英国威廉王子及弟弟哈利王子今天罕见联合阵线，公开谴责臆测两人关系的「错误报导」。同时，王室高层也准备会面展开关键会谈，讨论哈利跟他美国妻子梅根的未来角色。

「泰晤士报」（The Times）今天援引「内部」匿名消息人士报导说，哈利（Harry）夫妻觉得他们是被威廉（William）的「霸凌态度」推开，因为威廉一直都不怎么欢迎梅根（Meghan）。

但报导也警告：「这些说法受到亲近剑桥（Cambridge）公爵夫妇的消息人士强烈驳斥，也遭到部分熟知哈利王子者质疑。」

威廉与哈利的办公室罕见发布联合声明表示：「尽管已明确否认，错误报导今天仍出现在英国一家报纸上，臆测萨塞克斯（Sussex）公爵跟剑桥公爵的关系。」

「对非常关心心理健康议题的兄弟来说，以这种方式运用煽动性言语，是无礼且可能有害的。」

哈利跟梅根上周宣布，打算「由王室的高层成员引退」，这个消息让王室感到措手不及。

35岁的哈利先前几乎已证实自己跟哥哥有嫌隙，引发人们对两人不和原因的猜测，并认为这可能影响他作出离开王室高层的决定。

© 2020 AFP