川普弹劾案将送参院：证词足以定罪

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿12日电） 美国民主党内份量最重的众议院议长裴洛西今天表示，弹劾听证取得「足够证词」，足以在总统川普弹劾案移交参议院后「让他下台」；她还说众院14日将投票决定何时送出弹劾文。

裴洛西（Nancy Pelosi）14日将与众院民主党团会面，为投票做准备。弹劾文最快有可能本周送交参院。

共和党人在参院拥有足够票数，得以轻松驳回川普滥权与妨害国会调查这两项弹劾指控，因此一旦送至参院，审理时程料将迅速。

众院去年12月18日通过弹劾川普后，裴洛西一直扣住弹劾文，希望藉此对参议院的多数党领袖麦康奈（Mitch McConnell）施压，要他同意参院审理时传唤证人与新证据，但麦康奈并未改变心意。

裴洛西今天对美国广播公司（ABC）「本周」（This Week）节目表示，众院民主党团14日的定期会议将投票决定递交弹劾文的时间，并指派届时参与审理的众院控方代表。

她说，延后递交弹劾文期间出现了一些重要的东西，这段时间里浮现有助指控的新电邮，前国家安全顾问波顿（John Bolton）也宣布如遭传唤会出席作证，延后递交弹劾文让美国选民了解到有证人作证以及证据的「公平审判」必要性，如果麦康奈继续阻止这些程序，共和党将付出政治代价。

「现在球在他们手上，要不就是照做，要不就是因为不做而付出代价。」（译者：郑诗韵/核稿：陈亦伟）

© 2020 AFP