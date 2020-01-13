影评人大奖出炉 从前，有个好莱坞是最大赢家

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（法新社洛杉矶12日电） 第25届影评人大奖（Critics' Choice Awards）今天在加州圣塔蒙尼加举行，由鬼才导演昆汀塔伦提诺执导的「从前，有个好莱坞」夺得最佳影片等4项大奖，堪称最大赢家。

「从前，有个好莱坞」（Once Upon a Time... in Hollywood）襄括最佳影片、最佳原着剧本及最佳艺术指导等大奖，并由布莱德彼特（Brad Pitt）抱走最佳男配角奖项。

昆汀塔伦提诺（Quentin Tarantino）上台代替布莱德彼特领奖时戏称：「这是我首次与影评人的看法一致。」

影评人大奖被视为奥斯卡金像奖的重要指标。「从前，有个好莱坞」在金球奖夺得喜剧类最佳影片，今次又拿下影评人大奖4项奖座，预料在2月9日的奥斯卡典礼将取得佳绩。

此外，美国男星瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）以「小丑」（Joker）夺得影评人大奖最佳男主角。美国女星芮妮齐薇格（Renee Zellweger）则凭藉「茱蒂」（Judy）赢得最佳女主角。

美国女星萝拉邓（Laura Dern）则继金球奖之后，再度以「婚姻故事」（Marriage Story）获得最佳女配角。

在最佳导演方面，南韩导演奉俊昊及英国导演山姆曼德斯（Sam Mendes）分别以「上流寄生」及「1917」（1917）共同赢得这项殊荣。

美国谐星艾迪墨菲（Eddie Murphy）获颁终身成就奖，他主演的「我叫多麦特」（Dolemite Is My Name）获得最佳喜剧。

由影帝劳勃狄尼洛（Robert De Niro）及艾尔帕西诺（Al Pacino）等大咖共同演出的「爱尔兰人」（The Irishman），则赢得最佳整体演出奖。（译者：陈正健/核稿：陈政一）

© 2020 AFP