日本富豪公开徵女友 同赴SpaceX绕月之旅

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（法新社东京12日电） 日本亿万富豪前泽友作公开徵求愿意和他一同前往月球的女友。他是美国太空探索科技公司（SpaceX）绕月火箭预定首位私人旅客，两人赴月旅程将拍成电视节目，透过串流平台播出。

44岁一向作风高调的前泽友作，最近才宣布和27岁女演员刚力彩芽分手。他接受网路电视台AbemaTV邀请，将相亲和月球之旅拍成节目，并担任主角。

前泽友作在活动网站上表示，他开放接受想体验人生极致经验的「20岁以上单身女性」报名，并在个人推特帐号写道：「想不想成为首位前往月球的女性？」

前泽友作表示，他之所以愿意参加节目计画，是因为中年孤独感。

前泽友作有3名子女，是2名女性替他生下。他在文宣中说：「过去我的人生完全如我所愿。直到现在44岁，我逐渐感到孤独和空虚，于是我有个愿望：想持续爱一个女人。」

前泽友作原本拥有日本时尚网购平台Zozotown，他去年已将公司卖给软体银行（SoftBank）旗下的雅虎日本（Yahoo!Japan）。他并以收购昂贵艺术品为人所知。

这起活动报名将在17日截止，随后前泽友作将和报名女性约会，并在3月底做出最后决定。月球之旅则预定2023年成行。

SpaceX是特斯拉（Tesla）执行长马斯克（Elon Musk）旗下企业。前泽友作的月球之旅只会环绕月球，不会登月。他还计画带6名艺术家同行。（译者：黄靖贻/核稿：张正芊）

© 2020 AFP