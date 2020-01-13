澳洲野火烧出怒火 总理支持度惨跌

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（法新社雪梨13日电） 根据今天公布的一项民调，澳洲总理莫里森（Scott Morrison）处理致命森林野火的方式饱受各界批评，使得支持度暴跌。

澳洲新闻民意测验所（Newspoll）调查结果显示，59%澳洲选民对保守派的莫里森整体表现不满，仅37%满意，这是莫里森自去年5月惊险胜选以来，声势突然受挫。

莫里森处理长达数月野火危机的方式广受严厉批评，包括在火势蔓延之际去夏威夷度假、一连串失言、对自家政府采取行动的误导性陈述，以及强迫愤怒的灾民和他握手。

民调评论员鲍威（William Bowe）写道：「莫里森个人评价受挫，支持度下跌8个百分点至37%，不支持度则上升11个百分点，来到59%。」

莫里森坚称地方政府有足够资源控制火势，还说是精疲力尽的义消自己「想去那里」，从而开启了这场声望危机。

他一再宣称澳洲为达成减排目标做得已经够多了，这项说法引发一连串大规模街头示威。

在看见民众强烈反弹后，莫里森才部署军队，展开和平时期最大规模的后备军人徵召，并承诺提拨数十亿美元援助，增加对消防队员给付，也表明在减排上可能还有更多工作待完成。

这场大火已造成至少27人丧生，烧毁相当于南韩国土的面积，并让雪梨笼罩在浓烟中好几周。

© 2020 AFP