美中签段贸易协议市场乐观 亚股多收高

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（法新社香港13日电） 由于投资人的关注焦点由中东局势转向全球经济展望，以及美国与中国计划于本周签署第一阶段贸易协议，亚洲股市今天多走扬。

虽然亚股再度洋溢着犹如去年年底一般的乐观气氛，不过美国公布的就业市场报告不如预期，令交易商略微感到失望。这份报告也显示，薪资成长的幅度放缓。

美国华尔街三大指数盘中都曾创新高，就业市场报告公布后，加以投资人获利回吐，终场都以下挫作收。

不过市场分析师指出，虽然就业市场的数据不如预期，却也显示未来一段时间美国联邦准备理事会（Fed）可能仍将维持低利率，还有部分人士评估接下来很有可能再次降息。

香港股市上涨1.11%，上海股市上涨0.76%，首尔股市上涨1.04%，孟买股市上涨0.62%，曼谷股市则是收在平盘。

总统蔡英文以压倒性票数大胜顺利连任后，台湾投资人乐见因选举而产生的不确定因素消失，台北股市上涨0.74%。

受到政府采行措施吸引外资以及鼓励本土企业在台投资激励，台股加权股价指数创30年来的新高，同时台币兑美元汇率也创18个月来的新高。

不过雪梨股市则下跌0.31%，新加坡股市下跌0.15%，威灵顿股市下跌0.07%，东京股市则因假期休市。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

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