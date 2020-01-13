雪地上写SOS 美国男子受困荒野23天获救

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（法新社华盛顿12日电） 美国30岁男子史蒂尔在阿拉斯加的小屋最近烧毁，他独自在冰天雪地的荒野存活23天，所幸州警发现他在雪地上写的SOS求救信号才获救，令人想起电影「浩劫重生」中的角色。

史蒂尔（Tyson Steele）在9日被直升机救出，获救时他神情憔悴、心理受创。他表示，自己的小屋在12 月中旬不慎焚毁，爱犬费尔（Phil）也葬身火海，他在摄氏零下26度的低温中逃出，但最近的邻居离这栋小屋30公里之远。

期间，史蒂尔在雪地挖出一个洞穴，筑起一个临时遮蔽处，靠着几件睡袋及外套保暖，并且食用没被烧坏的罐头食物维生。

在史蒂尔的父母3周没接到儿子来电后，警方展开援救行动。阿拉斯加州州警公布的直升机画面显示，史蒂尔挥舞双手求救，深厚的雪地上写着斗大的SOS求救信号。

史蒂尔回忆说：「我无法以言辞表达悲痛；只能大叫一场…我所有能够表达的--只有尖叫而已。我感觉有如撕心裂肺。」

获救之后，史蒂尔接受州警的询问，吃着他期待已久的麦当劳食物，身上仍穿着受困时所穿的衣服。

州警形容，他们看到史蒂尔时，依稀想起美国男演员汤姆汉克斯（Tom Hanks）主演的电影「浩劫重生」（Cast Away）。

史蒂尔告诉警方，他的电话失灵，他还在房子着火时失去雪靴。他又说，他制定了求生计画，希望他与亲友失联会引发搜救行动。

他描述说：「我估计自己每天可以吃两个罐头，可撑上30天…问题是，这些罐头大概有一半已被加热及爆开，烟窜进罐头里。尝起来就像我刚烧毁的家。」

史蒂尔表示，他将到盐湖城（Salt Lake City）与双亲同住及休养。他们拥有一只狗，他认为这也算是一种治疗。

© 2020 AFP