乌航坠机怪谁 加企业CEO：怪那自恋狂

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（法新社渥太华13日电） 乌克兰航空客机在伊朗坠毁，机上人员无一生还，包括57名加拿大人，加国肉品生产商枫叶食品公司执行长马侃推文时，似乎将此归咎美国总统川普，说这一切都怪华府那个自恋狂。

罹难的加国公民当中，有枫叶食品（Maple Leaf Foods Inc.）员工的妻儿。

乌克兰国际航空（Ukraine International Airlines）一架波音737客机8日黎明前由德黑兰起飞不久后便遭飞弹击落，机上176名乘客和机组人员全数罹难。

马侃（Michael McCain）昨天深夜推文说，我有个同事在「伊朗发生这一系列不必要、不负责任的事件中」，失去了他的妻儿。

他说：「不受制衡的美国政府领导阶层想出一个拙劣计画，企图转移焦点、摆脱政治困境。」

马侃虽未直接点名川普，但将矛头指向「华府」那个破坏中东地区稳定的「自恋狂」。

马侃说：「全世界都知道伊朗是个危险国家，但也找到了约束它的办法；虽然不完美，但从大多数情况来看，却是正确的方向。」

截至今天上午，这则推文已吸引1万4000多名推特用户转推。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP