前天主教教宗要求撤除在争议新书挂名

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（法新社罗马14日电） 天主教前教宗本笃十六世（Pope Benedict XVI）的秘书告诉义大利新闻社（ANSA），本笃十六世已要求从一本争议新书的作者中除名，书中引述他坚决反对允许已婚男性担任神父。

本笃十六世与枢机主教赛拉（Robert Sarah）合着「来自我们心中深处」（暂译，From the Depths of Our Hearts）一书，内容摘要12日刊登于「法国费加洛报」（Le Figaro）。

这本新书引用本笃十六世的话写道，对于放宽教士独身制度的问题「我无法保持沉默」。这本书预计明天在法国上架，封面是本笃十六世与赛拉的合照。

本笃十六世的秘书耿斯凡（Georg Gaenswein）告诉ANSA，他代表前教宗要求共同作者赛拉「联系出版商，请求他们将本笃十六世从共同作者中除名，并从引言及结语移除他的签名」。

耿斯凡指出，本笃十六世知道有本书准备出版，将他的文本授权赛拉「随意使用」，但本笃十六世未同意联名出书的任何计画，也未看过及授权使用此书封面。

现任教宗方济各（Pope Francis）正在考虑，是否让「德行已获证明的已婚男性」（viri probati）在特定情况下担任神父，例如偏远的亚马逊地区。

这本新书掀起一场风暴，部分梵蒂冈专家质疑，梵蒂冈内部是否有极保守人士利用高龄92岁的本笃十六世。自2013年退休以来，本笃十六世大多避免引人注目。

© 2020 AFP