史派克李任坎城影展评审团主席 为黑人写新历史

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（法新社巴黎14日电） 美国导演史派克李（Spike Lee）今天获聘为今年法国坎城影展评审团主席，是这项电影界盛事的首位非洲黑人后裔评审团主席，让他为此感到既惊喜又自豪。

坎城影展每年5月在法国蔚蓝海岸（French Riviera）举行。而执导「黑潮麦尔坎」（Malcolm X）及「为所应为」（Do the Right Thing）的史派克李，成为担任这项全球规模最大影展评审团主席的首位非洲黑人后裔。

62岁的史派克李表示，能缔造历史，让他「同时感到惊讶、开心、惊喜与自豪」。

这位坎城老将已在坎城影展首映自己的7部电影，而他的处女作「美梦成箴」（She's Gotta Have It）更在1986年引发轰动，并在坎城平行单元「导演双周」（Directors' Fortnight）赢得青年奖。

史派克李于2018年前才带着他的上一部电影「黑色党徒」（BlacKkKlansman）到坎城角逐金棕榈，并获得评审团大奖肯定。他今天表示，「我的大喜发生得突如其来」，也很荣幸获聘任为主要影展、坎城影展评审团的首位非裔主席。

史派克李也将因终身成就，获颁坎城最高荣誉「金棕榈奖」。

史派克李在他的书面声明中说，全世界最重要的坎城影展大大影响他的电影生涯，改变了他在「电影世界成为什么人的轨迹」，他感谢伟大的法国人民40年来支持他的电影事业，而他会「永远珍惜这项特殊关系」。

在坎城影展73年历史中，只有香港导演王家卫一位亚洲人，曾担任评审团主席。而父亲是阿尔及利亚人的法国女星伊莎贝艾珍妮（Isabelle Adjani），于1997年成为担任坎城评审团主席的首位非洲人后裔。（译者：侯文婷/核稿：刘学源）

© 2020 AFP