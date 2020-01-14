星战男星炮轰 批脸书不查核政治广告

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（法新社旧金山13日电） 电影「星际大战」（Star Wars）中以饰演路克天行者（Luke Skywalker）走红的男星马克汉米尔，因不满社群网站龙头脸书拒绝要求政治广告内容诚实无欺，而删除自己脸书帐号。

马克汉米尔（Mark Hamill）昨天在另一个社群媒体平台推特发文表示：「非常失望脸书（Facebook）创办人祖克柏（Mark Zuckerberg）重视获利胜过事实，我决定移除自己脸书帐号。」

「我知道全世界大部分人会说『谁在乎啊』，但我晚上会睡得比较安稳。」他并在文末写上主题标签「#爱国胜过获利」（#PatriotismOverProfits）。

马克汉米尔的贴文引来广大网友留言，许多人大赞他利用明星光环做出有关政治诚信的声明。

有粉丝留言写道：「脸书，注意了，饰演路克天行者的人离你而去了。比这糟糕的大概只有耶诞老人叫你滚边吧。也许是时候重新思考一些事情了。」

不过，也有网友质疑是否该由脸书扛起审查政治人物或政治广告的责任，并建议说，与其审查，不如在明显不实的资讯放上备注标记。

一名推特用户回覆马克汉米尔贴文说：「放弃脸书无法解决问题。到处都是假新闻，下一步呢？放弃网路吗？」

面对外界批评脸书不干涉政治人物误导性言论，脸书表示，将不会允许政治人物发布有关人口普查的错误资讯，类似脸书禁止「干预选民」的政策。

© 2020 AFP