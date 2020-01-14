美国加强监督外资 新规定2月生效

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿13日电） 美国官员今天表示，加强监管敏感外资的新规定将在1个月后生效，有助总统川普检视及挡下可能威胁国安的交易案。

在中国经济间谍活动疑虑升高下，新规定将执行美国国会2018年制定的改革措施，不过官员表示，这些措施没有针对任何一个国家。

新规定将扩大美国外来投资审查委员会（CFIUS）权限，这个联邦跨机关委员会是1970年代成立，以防美国对手取得敏感技术、关键基础设施或军事设施。

美国财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）在声明中说，新规定让检视这类投资的程序现代化，同时仍鼓励外国投资「美国企业和劳工」。

相关规定经调整后，美国外来投资审查委员会如今将有权检视涉及关键技术和基础设施或敏感个资的投资案，即便投资案未涉及目标公司控股出售也一样。

据相关媒体报导，美国外来投资审查委员会近来对中国短影音平台TikTok（抖音）展开国安调查，并要求游戏公司北京昆仑万维科技出脱同志交友软体Grindr的股份。

美国官员9月公布草拟的规定后修正最终规定，厘清一些定义和规则，包括规定适用投资基金的方式，以及规定涵盖的军事设施附近地理区域。

澳洲、加拿大及英国3个盟邦享有「例外国」特殊地位，代表他们受到新规限制的程度不大。根据美国财政部说法，或许未来这类国家的名单会扩大。

© 2020 AFP