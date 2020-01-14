蓬佩奥警告矽谷 勿助长中国欧威尔式统治

广告 继续浏览后续

（法新社旧金山13日电） 美国与中国即将签署第一阶段贸易协议之际，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）今天警告矽谷科技业，勿助长中国的「欧威尔式」（Orwellian）国家。

蓬佩奥今天在旧金山（San Francisco）对着满场的科技业者，称赞美中第一阶段贸易协议能缓和过去两年来的贸易战，但他也要求业界必须更有作为。

蓬佩奥在联邦联谊会（Commonwealth Club）说：「我必须确保美国科技不会臂助真正的欧威尔式监控国家。我们必须确保美国原则不会因为追求繁荣而被牺牲。」

但蓬佩奥强调，他不是在劝阻企业不要前往中国，他还坚称美国总统川普的政府希望「美国企业在那里做生意致富」。

他指出：「在此同时，我们必须确保我国企业所做的交易，不会强化竞争对手的军事力量，或是让对方政权加强打压国内某些地区。」

人权倡议者已经越来越关切中国运用科技发展侵入式电子监控。

在遭受严格管制的新疆地区，据称中国当局正在改良科技，好让维安部队能快速辨识民众身分，并掌握民众的行动与背景。有专家指出，新疆已有超过100万人遭到关押，受害者多半是穆斯林。

蓬佩奥向矽谷听众说：「请问问自己几个问题━我在跟谁打交道？在中国做生意真正的风险和回报为何？」

© 2020 AFP