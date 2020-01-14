费德瑞遭环保少女点名 承诺为澳洲野火捐款

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（法新社墨尔本13日电） 澳洲野火被认为与气候变迁有关，瑞典环保少女童贝里等气候活动人士批评瑞士信贷银行投资化石燃料业，并波及代言人费德瑞，费德瑞则于今天表示将捐款救灾。

38岁的「瑞士特快车」费德瑞（Roger Federer）加入其他选手承诺捐款的行列，他说：「如果有人可以出一份力，那样很棒，因为这个国家的灾情已经恶化到难以置信的程度，大家在这时候展现团结并伸出援手，是很棒的事。」

澳洲网球公开赛将于20日开打，在那之前，本周稍晚将有场慈善赛，20次大满贯冠军得主、目前世界排名第3的费德瑞表示，他将参与慈善赛并捐款。

澳洲野火已经造成至少27人丧命，烧毁如南韩大小般的区域，众多网球选手纷纷跳出来表明将赈灾。

世界职业网球协会（ATP）昨天表示，男子巡回赛的球员已捐款50万美元（约新台币1510.5万元），在此同时，美国女将小威廉丝（Serena Williams）也将奥克兰菁英赛（Auckland Classic）冠军奖金4万3000美元（约新台币129万元）捐给澳洲野火救灾基金。

同时，气候活动人士今天加入一项活动，敦促费德瑞要不说服瑞士信贷银行（Credit Suisse）终止对化石燃料业的投资，要不切断与他们的关系。

童贝里（Greta Thunberg）转贴批评瑞士信贷银行的讯息，并在其中加上「费德瑞现在就醒醒吧」（#RogerWakeUpNow）的标签，周末钓出费德瑞对此做出回应。

费德瑞发表声明说，他「非常严肃」地看待气候变迁，并承诺将「和赞助商讨论重要议题」，而这段发言获得媒体广泛引用。

但气候活动人士要求费德瑞付出更多行动，在一份网路请愿书中敦促他成为「气候斗士」（Climate champion）。这份请愿书今天已经累积8000多人连署。

刊登在Campax网站的请愿书写道，「当你说出来，人们就会倾听」，并指控瑞士信贷银行在全球各地提供的资金酿成「气候混乱」。

这个活动获得洛桑气候行动（Lausanne Climate Action）支持。2018年一群气候活动人士为了抗议瑞士信贷与费德瑞间的赞助关系，在瑞士信贷银行的分行内打网球，这个瑞士组织也替他们提供辩护。

那些气候活动人士一开始遭罚约2万1600美元（约新台币65.25万元），今天则是在瑞士城镇雷恩斯（Rennes）上诉后，被无罪开释。

瑞士信贷银行上月表示，将停止向新的燃煤电厂提供金援，并表示将寻求让投资组合符合巴黎气候协定（Paris Agreement）对抗气候变迁的目标，以遏阻全球暖化。

© 2020 AFP